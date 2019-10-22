المصرى يغادر إلى سيشل لمواجهة بطلها في الكونفدرالية

تغادر بعثة فريق المصري البورسعيدي مطار القاهرة مساء الغد متجهة إلأى دولة سيشل لخوض مباراة الذهاب فى ملحق دور الـ 32 بالكونفيدرالية الأفريقية أمام فريق كوت دي اور بطل سيشل والتي ستقام الأحد القادم بسيشل .

وتتجه البعثة عبر الخطوط الإماراتية لمطار دبى ترانزيت ثم تتجه لدولة سيشل مباشرة فى رحلة من القاهرة تستغرق قرابة الـ 12 ساعة .

وقد وصل لسيشل الدكتور على الطرابيلى رئيس البعثة وبرفقته اللواء ياسر سالم مدير الكرة لحجز أماكن الإقامة والتدريبات والترتيب لإستقبال البعثة .

وسوف يؤدى الفريق تدريباته فى السابعة مساء اليوم ببورسعيد ثم تدريبا صباح الغد والخلود للراحة قبل التجمع مساء الغد للتوجه لمطار القاهرة .

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وتضم البعثة 21 لاعبا هم في حراسة المرمى : أحمد مسعود وأحمد عبد الفتاح ومحمد شحاته ولخط الدفاع كريم العراقي وإسلام أبو

سليمة وأحمد شوشة ومحمود حمد وعبد الناصر دي ماريا وعمر كمال عبد الواحد ولخط الوسط فريد شوقي وحجاج عويس وعمرو موسى وأحمد ياسر وإيزي ايميكا وإسلام عطية وحسن علي وسعيدو سينبوري وحسين رجب ولخط الهجوم أوستين أموتو ،محمود وادي وأحمد جمعة .

من ناحية أخرى قال إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى الحمد لله حققنا الفوز على إف سى مصر فى وقت كنا فى أمس الحاجة إليه قبل السفر لأداءمباراة الكونفيدرالية ونسعى لحسم التأهل مبكراً لدور المجموعات ، وقد شاهدت تسجيلاً لمباراة كوت دي أور أمام صن داونز بطل جنوب أفريقيا ووضعت من خلالها يدى على نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس ولاعبي المصري جاهزون

للمواجهة ، وأنا أركز فقط في مهام عملي ولا أشغل بالي بأي أمور أخرى ، وعندما نخسر لا ألقي باللوم على التحكيم ولكن نحاول معرفة أسباب الهزيمة داخل الفريق والعمل على تصحيحها .

أعرب "جلال" عن سعادته بالفوز بثنائية وحصد نقاط المباراة الثلاث يرفع بها الفريق رصيده للنقطة السابعة وقال : المباراة جاءت بعد هزيمتين متتاليتين وأمام فريق عنيد نجح في تقديم أوراق إعتماده ببطولة الدوري خلال مبارياته الماضية وكان لزاما علينا ان نحقق فيها الفوز لعودة الروح مرة ثانية للفريق ولجماهير المصرى العريقة والعودة للإنتصارات كانت مهمة جدا ولذلك عقدت إجتماعات مع اللاعبين لإخراجهم من الحالة النفسية السيئة التي كانوا عليها ، وتوقيت المواجهة غير مناسب بالنسبة لنا خاصة بعد خسارتنا لمباراتين وسجلنا هدفين مبكرين ساهموا في جعل المباراة أسهل بالنسبة لنا ، ولم نصل حتى الآن لأفضل مستوى وننتظر إكتمال صفوفنا بعد فترة توقف الدوري المقبلة ، وسنعمل فيها على تصحيح الأخطاء والفوز على نادي مصر به الكثير من المكاسب بالنسبة لنا .