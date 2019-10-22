احتلت البطلة العالمية جيانا فاروق، لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، المركز الثاني في التصنيف العالمي والأوليمبي الصادر لشهر أكتوبر الجاري. وبذلك تقترب جيانا من التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020. الصادر لشهر أكتوبر الجاري. وبذلك تقترب جيانا من التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020. كانت جيانا توجت بالميدالية الذهبية في بطولة "Series A" الدولية، التي أقيمت في تشيلي ضمن منافسات الكوميتيه لوزن 61 كجم.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جيانا فاروق تحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي للكاراتيه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.