جيانا فاروق تحتل المركز الثاني في التصنيف العالمي للكاراتيه

احتلت البطلة العالمية جيانا فاروق، لاعبة الأهلي ومنتخب مصر للكاراتيه، المركز الثاني في التصنيف العالمي والأوليمبيالصادر لشهر أكتوبر الجاري. وبذلك تقترب جيانا من التأهل إلى أوليمبياد طوكيو 2020.
كانت جيانا توجت بالميدالية الذهبية في بطولة "Series A" الدولية، التي أقيمت في تشيلي ضمن منافسات الكوميتيه لوزن 61 كجم.
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