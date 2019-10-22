رسميًا.. الترسانة ينهي تعاقدة مع علاء ميهوب

أنهى مجلس إدارة نادي الترسانة، برئاسة طارق حسانين، تعاقده مع علاء ميهوب، المدير الفني للفريق الأول بالتراضي.
قرر المجلس أن يستمر باقيالجهاز الفني، الذي يضم كريم حسن شحاتة، مديرًا للكرة، ومؤمن عبدالغفار، مديرًا فنيًا، وائل جميل مدربًا عامًا، عصام محمود مدرب حراس لحين التعاقد مع مدير فني جديد.
كان الترسانة خسر أولى مبارياته بالدورى أمام منتخب السويس بهدفين من دون رد على ملعبه حسن الشاذلي.
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