هاني العقبي يعلن تشكيل الرجاء لمواجهة أبو قير

أعلن هاني العقبي، المدير الفني لفريق الرجاء المطروحي، تشكيل الفريق الرسمي الذي يخوض به لقاء أبو قيرللأسمدة في أولى جولات القسم الثاني بمجموعة بحري.
جاء تشكيل الرجاء كالآتي:
عمرو شعبان، محمد باستن، سعيد أحمد، هشام صلاح، أحمد إسماعيل، غريب ياسر، بلال جمال، أكثم سمير، خالد أبو زيادة، محمود حمبوزو، محمود عبدالعاطي.
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