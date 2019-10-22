إبراهيم عثمان يصوِّت في الجمعية العمومية بالإسماعيلي

حرص المهندس إبراهيم عثمان، رئيس مجلس إدارة الإسماعيلى، على التصويت بفعاليات الجمعية العمومية العادية التى أقيمت بحديقة رضا. أقيمت بحديقة رضا. قام أعضاء الجمعية بمصافحة الناظر والترحيب به وسط أجواء مميزة . أجواء مميزة . تقام الجمعية العمومية من أجل اعتماد بنود الميزانية عن العام الماضى مع اختيار عضو مجلس إدارة جديد تحت السن.

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