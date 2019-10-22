رياضة | ريال مدريد ضد جلطة سراي في مباراة الفرصة الأخيرة

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يستعد ملعب يورك تليكوم لإستضافة المباراة النارية التي ستجمع ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي، في إطار الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا .

فضيحة تاريخية تطارد ريال مدريد ضد جلطة سراي

ويدخل ريال مدريد ضد جلطة سراي التركي بهدف الفوز والحصول على نقاط المباراة الثلاث، من أجل تعديل مساره بجدول ترتيب المجموعة، وذلك بعدما تلقى الفريق هزيمة مهينة ضد نظيره باريس سان جيرمان بثلاثية دون رد في الجولة الأولى من دور المجموعات، قبل أن يسقط في فخ التعادل على ملعبه ووسط جماهيره ضد كلوب بروج في الجولة الثانية.

وبالتالي، فإن خسارة ريال مدريد ضد جلطة سراي اليوم، قد تنهي أماله في التأهل من دور المجموعات، في سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 1992.

التشكيل المتوقع لكتيبة ريال مدريد ضد جلطة سراي

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ومن المتوقع أن يدخل الفرنسي زين الدين زيدان مباراة ريال مدريد ضد جلطة سراي بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى: تيبوا كورتوا .

خط الدفاع : دانيال كارفاخال، سيرجيو راموس، رفائيل فاران، مارسيلو .

خط الوسط : فيدي فالفيردي، كاسيميرو، توني كروس .

خط الهجوم: جيمس رودريجيز، كريم بنزيما، إيدين هازارد .