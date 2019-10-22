رياضة | أولى بطاقات التأهل تداعب يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو

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يستعد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس لتجاوز الرقم القياسي المسجل بأسم الإسباني راؤول جونزاليس أسطورة ريال مدريد السابق، وذلك بعدما تمكن كلاهما من التسجيل في شباك 33 نادي في بطولة دوري أبطال أوروبا .

وأحرز كريستيانو رونالدو أهدافه في 33 نادياً مختلفاً طوال مسيرته بمسابقة دوري ابطال اوروبا، بعدما أحرز هدفاً في فوز يوفنتوس على باير ليفركوزن الالماني بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما مطلع أكتوبر الماضي بمدينة "تورينو" الايطالية، ضمن منافسات الجولة الثانية لدور المجموعات بمسابقة دوري ابطال اوروبا، وهي نفس عدد الاندية التي تمكن راؤؤل أسطورة ريال مدريد من الوصول إلى شباكها.