رياضة | مباريات الدور التمهيدي الثالث لأندية المنيا بمسابقة كأس مصر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مباريات الدور التمهيدي الثالث لأندية المنيا بمسابقة كأس مصر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث، لمسابقة كأس مصر للموسم الكروي الجديد 2019\2020، عن مواجهات قوية لأندية محافظة المنيا.

وأسفرت قرعة الدور التمهيدي الثالث عن لقاء منياوي، أسيوطي ما بين فريقي مركز شباب العدوه التابع لمحافظة المنيا، وفريق القوصية التابع لمحافظة أسيوط في اللقاء الذي سيشهده ملعب العدوه، والفائز في هذا اللقاء، لن يخوض مباريات الدور التمهيدي الرابع، ويصعد مباشره للدور التمهيدي الخامس.

كما أسفرت القرعة أيضا عن لقاء منياوي، سوهاجي، يجمع بين فريقي طهطا أحد اندية القسم الثاني والتابع لمحافظة سوهاج، ونادي ناصر الفكرية التابع لمحافظة المنيا، وأحد أندية القسم الثالث وذلك في اللقاء الذي سيجمعهما علي ملعب طهطا.

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وفي مباراة أخري، في إطار الدور التمهيدي الثالث أيضا، يحل فريق بترول أسيوط الصاعد حديثا لدوري القسم الثاني ضيفا على فريق نادي المنيا وذلك في اللقاء الذي سيشهده ملعب إستاد الجامعه بجامعه المنيا.

وبدأ فريق مركز شباب العدوه مشواره في كأس مصر، بالفوز على فريق مركز شباب ناصر ملوي بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ملعب ناصر ملوي، ثم الفوز في الدور التمهيدي الثاني علي نادي ملوي بهدفين نظيفين، في المباراه التي شهدها ملعب مطاي، ليصعد مركز شباب العدوه للدور التمهيدي الثالث ويواجه فريق القوصيه

كما بدأ فريق ناصر الفكرية مشواره في كأس مصر بالفوز على بني مزار بخمسة أهداف لأربعة في ركلات الترجيح بعد أن انتهت المباراة بينهما بالتعادل السلبي، ثم الفوز في الدور التمهيدي الثاني علي فريق مركز شباب نجوع مازن بهدف نظيف في المباراه التي جمعتهما علي ناصر الفكرية.