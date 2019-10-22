رياضة | كريستيان جروس: الفوز يضحكني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس: الفوز يضحكني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المدير الفني الجديد لنادي أهلي جدة، كريستيان جروس، ظهر اليوم إلى مدينة جدة السعودية عبر مطار الملك عبد العزيز الدولي، وذلك تمهيدًا لبداية ولايته الثالثة مع نادي أهلي جدة في الساعات المقبلة.

وكان نادي أهلي جدة قد أعلن بشكل رسمي عن التعاقد مع المدرب السويسري كريستيان جروس ليكون مديرًا فنيًا لنادي أهلي جدة وذك بعد قرار إقالة المدرب برانكو إيفانكوفتش، ورحيل المدرب المؤقت صالح المحمدي عن الفريق، وذلك على الرغم من كون الأخير قد نجح في تحقيق 10 نقاط كاملة خلال 4 مباريات قاد فيهم النادي الأهلي هذا الموسم، ولكن الإدارة قد رأت ضرورة استغلال الفرصة وجلب جروس للفريق من جديد.

وداخل مطار الملك عبد العزيز وجه أحد الصحفين، سؤال إلى جروس، قال فيه: "متى ستضحك"، ليرد عليه مدرب الأهلي:"لن أضحك إلا مع تحقيق الفوز فقط".

الجدير بالذكر، أن أول مباراة للمدرب السويسري الجديد للنادي الأهلي، ستكون أمام نادي الحزم السعودي في إطار مباريات الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، ويرغب النادي الأهلي في تحقيق الفوز في هذه المباراة من أجل تقليل الفارق بينه وبين نادي الهلال السعودي والذي يتصدر بطولة الدوري في الوقت الحالي برصيد 19 نقطة، في حين يأتي نادي أهلي جدة في المركز الثالث برصيد 14 نقطة.