رياضة | كريستيان جروس يصل لجدة لتدريب الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كريستيان جروس يصل لجدة لتدريب الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وصل المدرب السويسري كريستيان جروس المدير الفني الجديد لفريق النادي الأهلي إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي في مدينة جدة، وذلك تمهيدًا لإعلان توليه مسؤولية القيادة الفنية لنادي أهلي جدة السعودي في الفترة المقبلة.

وكان النادي الأهلي بقيادة أحمد الصائغ قد وقع على عقود رسمية مع المدرب السويسري كرستيان جروس ليصبح الأخير مدربًا لنادي أهلي جدة للمرة الثالثة، وستكون أولى مبارياته مع الفريق أمام نادي الحزم في الجولة الثامنة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.

يذكر أن جروس كان قد رحل عن نادي الزمالك المصري في أخر تجاربه التدريبية، بعدما قال الفريق إلى تحقيق لقب الكونفدرالية الأفريقية على نادي نهضة بركان المغربي، وذلك بعد خلافات قوية بينه وبين رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضى منصور.

ويملك جروس خبرة تدريبية كبيرة في الدوري السعودين حيث نجح في قيادة نادي أهلى جدة من قبل، وحقق عدة ألقاب مع الفريق من بينها بطولة الدوري وكأس الملك، وكأس ولي العهد.