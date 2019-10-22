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رياضة | الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النادي الأهلي مواجهة نادى الجونة، في لقاء مقرر إقامته غداً الأربعاء علي ملعب الغردقة، وجاء ذاك بعدما قررت إدارة النادي عدم سفر الفريق وعدم خوض اللقاء المقرر إقامته ضمن مباريات الجولة الخامسة من ، وظل مجلس إدارة الأهلي علي موقفه وهو عدم لعب مباريات بطولة الدوري إلا عندما يواحه نادي الزمالك.

وكان وزير الدكتور أشرف صبحي إجتمع أمس مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، لبحث أزمة الأهلي الأخيرة، من أجل إستمرار مسابقة الدوري المصري، وفوض النادي الأهلي وزير الرياضة بحل أزمة، ورفض مجلس إدارة الأهلي لعب مباراة الجونة.

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وتتجه النيه داخل اللجنة الخماسية التى تدير الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجناينى في تأجيل مباريات الدوري القادمة لحين إنتهاء بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 والمقرر إقامتها في مصر فى الفترة من 8 نوفمبر وحتى 22 من نفس الشهر، حتي يتأحل الصدام مع الأندية.

وكان ذلك حدث من قبل عندما قام مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم السابق برئاسة هاني أبوريدة، بتأجيل المواجهات الحاسمة من بطولة الدوري عقب كأس الأمم الإفريقية التى نظمتها مصر يوليو الماضي.

وفي حال تأجيل مباريات الدوري لما بعد كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عام، سيقام لقاء الأهلي والزمالك في أول أيام شهر ديسمبر أي عقب إنتهاء البطولة بأيام.

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