رياضة | الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموعد الأقرب لإقامة لقاء القمة بين الأهلي والزمالك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رفض النادي الأهلي مواجهة نادى الجونة، في لقاء مقرر إقامته غداً الأربعاء علي ملعب الغردقة، وجاء ذاك بعدما قررت إدارة النادي عدم سفر الفريق وعدم خوض اللقاء المقرر إقامته ضمن مباريات الجولة الخامسة من الدوري المصري، وظل مجلس إدارة الأهلي علي موقفه وهو عدم لعب مباريات بطولة الدوري إلا عندما يواحه نادي الزمالك.

وكان وزير الرياضة الدكتور أشرف صبحي إجتمع أمس مع رئيس النادي الأهلي محمود الخطيب وأعضاء مجلس إدارة الأهلي، لبحث أزمة الأهلي الأخيرة، من أجل إستمرار مسابقة الدوري المصري، وفوض النادي الأهلي وزير الرياضة بحل أزمة، ورفض مجلس إدارة الأهلي لعب مباراة الجونة.

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