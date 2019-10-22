رياضة | آرسنال يفشل في مطاردة العملاقين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر آرسنال يفشل في مطاردة العملاقين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سقط فريق أرسنال الإنجليزي في فخ الهزيمة ضد شيفيلد يونايتد، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعمتهما على ملعب "Bramall Lane" في إطار منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج".

سقوط محبط لكتيبة أرسنال

واصل فريق أرسنال الإنجليزي عاداته السيئة أمام صغار البريميرليج، وذلك بعدما تعرض لهزيمة محبطة ضد شيفيلد يونايتد بهدف دون رد، بتوقيع اللاعب لييس موسيت المنضك مطلع الموسم الحالي إلى صفوف شيلفيد يونايتد.

وبهذلك فقد فريق أرسنال فرصة خطف المركز الثالث من أنياب ثعالب ليستر، ومطاردة العملاقين ليفربول صاحب الصدارة ووصيفه مانشستر سيتي.

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وبتلك النتيجة يحتل أرسنال المركز الخامس بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، برصيد 15 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ليستر سيتي صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة ، كما ارتفع رصيد شيفيلد يونايتد إلى النقطة 12 ليحتل المركز التاسع بجدول ترتيب البريميرليج.

أوباميانج الممثل الوحيد من أرسنال في الكرة الذهبية

وعلى صعيد أخر، حل النمر الجابوني بير إيميرك أوباميانج مهاجم فريق أرسنال ضمن قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم، ليكون اللاعب الوحيد من بين صفوف فريقه المرشح لتلك الجائزة المقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية .

وبالتالي، فإن نجم أرسنال سيتواجد ضمن حفل المجلة الفرنسية المقرر يوم الإثنين 2 ديسمبر المقبل في مسرح تشاوست في فرنسا من أجل الإعلان عن أفضل لاعب في العالم .