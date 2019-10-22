رياضة | صلاح يشارك في مران ليفربول الأخير قبل مواجهة جينك البلجيكي غدًا بدوري الأبطال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر صلاح يشارك في مران ليفربول الأخير قبل مواجهة جينك البلجيكي غدًا بدوري الأبطال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول في تدريبات الريدز التي أقيمت اليوم في ميلوود استعدادًا لمواجهة جينك البلجيكي.

ويحل ليفربول ضيفًا على جينك البلجيكي غدًا الأربعاء في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وكان صلاح قد غاب عن مباراة ليفربول أمس الأول أمام مانشستر يونايتد بالجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي "البريميرليج" بسبب الإصابة في الكاحل والتي تعرض لها في مباراة ليستر سيتي قبل التوقف الدولي الماضي.

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وأصبح صلاح جاهزًا للمشاركة مع ليفربول في مباراة الغد بعد مشاركته في المران اليوم بشكل طبيعي.

ولم يحسم الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول موقفه من مشاركة صلاح في مباراة الغد وإن كان من الممكن أن يدفع به لبضع دقائق في اللقاء.

ويحتل فريق ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 3 نقاط حيث فاز في مباراة وتلقى الخسارة في مثلها بينما يقبع فريق جينك البلجيكي في المركز الأخير بنقطة وحيدة.