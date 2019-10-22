رياضة | رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رونالدو على رأس قائمة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني ليوفنتوس قائمة فريقه لمواجهة ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي مساء اليوم في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة أبطال أوروبا.

وشهدت قائمة فريق السيدة العجوز عودة البرازيلي دانيلو فيما شهدت غياب أرون رامسي ودوجلاس كوستا.

ويسعى الفريق الإيطالي لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، للاقتراب أكثر من الصعود للدور المقبل من البطولة الأوروبية.

قائمة يوفنتوس ضد لوكوموتيف موسكو

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حراسة المرمى : تشيزني - بينسوجليو - بوفون

خط الدفاع : ماتياس دي ليخت - أليكس ساندرو - دانيلو - بونوتشي - روجاني - ديميرال

خط الوسط : بيانيتش - سامي خضيرة - بليز ماتويدي - أدريان رابيو - بينتانكور

خط الهجوم : كريستيانو رونالدو - باولو ديبالا - كوادرادو - جونزالو هيجوايين - بيرنانرديسكي.