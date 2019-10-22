اونلاين | يلا شو,ت beIN 3 مشاهدة مباراة ريال مدريد وجالطة بث مباشرKORA LIVE كورة جول II7SRY يلا كورة رابط ماتش الريال NOW

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يخوض ريال مدريد الإسباني، رحلة محفوفة بالمخاطر حين يحل الثلاثاء في اسطنبول، كما يدرك النادي الملكي جيداً أنه يخوض مباراة الثلاثاء في وضع مختلف تماماً عن زيارته الأخيرة الى ملعب غلطة سراي حين اكتسح الأخير 6-1 في دور المجموعات لموسم 2013-2014، ليس لأنه خسر وحسب جهود النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سجل ثلاثية في تلك المباراة، بل لأن فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان خسر الكثير من هيبته بعد الخروج المخيب من الدور الثاني الموسم الماضي على يد أياكس الهولندي.

زد على ذلك أنه يدخل هذه الموقعة الأوروبية الحاسمة في خضم وضع معنوي مضطرب خلّفه خسارته المفاجئة على أرض ريال مايوركا محلياً (1-0) وهو ما كلفه خسارة زعامة الليغا لمصلحة غريمه برشلونة.

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