شكرا لقرائتكم خبر عن الثنائي العربي يتنافسان علي جائزة البالون دور هذا العام والان مع التفاصيل

أعلنت صحيفة "فرانس فوتبول " القائمة النهائية المرشحة لجائزة "البالون دور " هذا العام والتي تمنح لافضل لاعب في العالم علي حسب التصويت . وشهدت القائمة تواجد الثنائي العربي الجزائري "رياض محرز" والمصري "محمد صلاح" فقد قدم الثنائي ارقام ممتازة مع انديتهم واستحقو الترشح لنيل هذه الجائزة Advertisements وكانت ارقام صلاح للترشح بانه هداف الدوري الانجليزي بالشراكة مع ماني واوباميانج ، والفوز بدوري ابطال اوروبا والفوز بالسوبر الاوروبي مع ناديه ليفربول . وكانت ارقام "محرز" فاز بالدوري مع المان سيتي وحقق ايضا جميع البطولات المحلية مع الفريق ، وفاز ببطولة الامم الافريقية مع منتخب بلاده الجزائر الجدير بالذكر ان الفائز بالجائزة العام الماضي هو الكرواتي "لوكا مودريتش " الذي استبعد خارج القائمة هذا العالم نظرا لهبوط مستواه الملحوظ !

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