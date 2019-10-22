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قائمة برشلونة لمباراة سلافيا براج في دوري أبطال أوروبا

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أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني للفريق الأول لنادي برشلونة الإسباني عن قائمة الفريق استعداداً لمواجهة سلافيا براج في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تير شتيجن، نيتو، إينياكي بينيا.

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الدفاع: سيميدو، بيكيه، توديبو، لينجليه، فيربو، ألبا، واجي.

الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، آرثر، دي يونج، فيدال.

الهجوم: ، سواريز، ديمبلي، جريزمان، أنسو فاتي.

ويحتل برشلونة المركز الثاني برصيد 4 نقاط، خلف بروسيا دورتموند المتصدر بنفس عدد النقاط، بينما يختل سلافيا براج المركز الثالث برصيد نقطة واحدة، ويتذيل المجموعة إنتر ميلان بنقطة واحدة أيضاً.

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