شكرا لقرائتكم خبر عن "صلاح" يضرب رقم قياسي عظيم والان مع التفاصيل

اعلنت صحيفة "فرانس فوتبول" عن القائمة النهائية لافضل لاعب في العالم امس الاثنين ، وزين "محمدصلاح " القائمة وضمت القائمة من ليفربول ايضا السنغالي "ساديو ماني" وفيرجيل فان دايك والحارس البرازيلي اليسون باكير.

وضرب "صلاح" رقما قياسيا بأول لاعب عربي يترشح للجائزة لعامين متتاليين وهو الانجاز الذي لم يسبق لأي لاعب عربي تحقيقه .

وضمت القائمة النهائية الثلاثي الفائز بجائزة الافضل هذا العام وهما الارجنتيني "ليونيل ميسي" وفيرجيل فان دايك ، والبرتغالي كرستيانو رونالدو ، والذي فاز بها "ميسي "ويعد هذا الثلاثي الابرز للترشح للقائمة النهائية .

الجدير بالذكر ان الكرواتي "لوكا مودريتش" الفائز بالجائزة العام الماضي لم يترشح للجائزة هذا العالم