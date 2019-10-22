شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح جاهز للمشاركة مع ليفربول لمباراة جينك والان مع التفاصيل

عاد المصري محمد صلاح لاعب فريق ليفربول الإنجليزي للتدريبات الجماعية للفريق استعدادًا لمواجهة جينك، في دوري أبطال أوروبا.

ويستعد الريدز لمواجهة جينك ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

غاب صلاح عن ليفربول خلال الفترة السابقة بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام ليستر سيتي.

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وحسب ما ذكره الصحفي الإنجليزي "ثيو سكويرس"، بأن صلاح تواجد في ميلوود، وشارك في المران الجماعي، بعد أن كان يتدرب على انفراد خلال الفترة الماضية.

ترتيب الريدز في المجموعة

ويحتل ليفربول المركز الثاني في المجموعة الخامسة من دوري أبطال أوروبا، وبفارق نقطة واحدة عن المتصدر نادي نابولي الإيطالي