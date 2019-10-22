شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة يوفنتوس لمباراة لوكوموتيف موسكو في دوري أبطال أوروبا والان مع التفاصيل

أعلن ماوريسيو ساري المدير الفني لنادي يوفنتوس الإيطالي عن قائمة الفريق استعداداً لمباراة اليوم أمام لوكوموتيف موسكو في الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "أليانز".

ويغيب أرون رامسي عن قائمة الفريق، بعد الأصابة التي لحقت به، وغيابة عن أخر مباراة للفريق في الدوري الإيطالي أمام بولونيا.

وجاءت القائمة كالتالي:

حراسة المرمى: تشيزني، بينسوجليو، بوفون.

Advertisements

الدفاع: دي ليخت، ساندرو، دانيلو، بونوتشي، روجاني، ديميريل.

الوسط: بيانيتش، خضيرة، ماتويدي، رابيو، بينتانكور.

الهجوم: رونالدو، ديبالا، كوادرادو، هيجواين، برناردسكي.

ويحتل يوفنتوس صدارة المجموعة، مناصفة مع أتلتيكو مدريد برصيد أربع نقاط، بينما يحتل لوكوموتيف موسكو المركز الثالث برصيد 3 نقاط، فيما يتذيل المجموعة بايرن ليفركوزن بلا شئ من القاط.