المنتخب الوطني للمصارعة يحقق ثمان ميداليات في البطولة العربية بالعراق

الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 المنتخب الوطني للمصارعة الخليج 365 حقق منتخبنا الوطني للناشئين 8 ميداليات في البطولة العربية للناشئين والشباب للمصارعة الحرة والرومانية التي إستضافتها مدينة السليمانية العراقية خلال الفترة من 15 وحتى 23 أكتوبر الجاري .

وشارك في البطولة تسع دول عربية هي ( اليمن- المغرب - مصر- الأردن -السعودية -فلسطين- سوريا- السودان- العراق). Advertisements وتمكن منتخبنا من خطف ثمان ميداليات متنوعة منها ذهبية وثلاث فضيات وأربع برونزيات وحقق المركز الثالث في فرق المصارعة الرومانية وكذا مركز ثالث في المصارعة الحرة. وأشاد وزير الشباب والرياضة نائف البكري خلال اتصاله ، اليوم ، برئيس الاتحاد اليمني امين عام الاتحاد العربي للمصارعة عبدالله المغربي ،بالروح العالية التي تحلى بها اللاعبين رغم الأوضاع الصعبة التي تمر بها بلادنا. من جهته ثمن رئيس الاتحاد العام للمصارعة اهتمام الوزير الدائم بالمنتخبات الوطنية ودعم مسيرتها وخاصة لاعبي المصارعة.

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