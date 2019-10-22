شكرا لقرائتكم المصري يقرر صرف مستحقات لاعبيه قبل السفر الي سيشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأضاف عضو المجلس أن جميع اللاعبين حصلوا علي مستحقاتهم السابقة في مواعيدها بما فيهم اللاعبين الأفارقة الذين يتقاضوا رواتبهم بالدولار، وسيتم خلال الـ 48 ساعة المقبلة صرف القسط الثاني من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالي، وذلك قبل السفر لسيشل والمقرر له 24 أكتوبر الجاري.
الجدير بالذكر ان المصري يواجه كوت دي أور في ذهاب دور الـ 32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية يوم 27 أكتوبر الجاري في سيشل، وتأهل الفريق البورسعيدي عقب تخطي عقبة ماليندي بطل زنجبار.
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