شكرا لقرائتكم المصري يقرر صرف مستحقات لاعبيه قبل السفر الي سيشل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي، أن المجلس سيقوم بصرف القسط الثاني من مستحقات اللاعبين، قبل السفر الي سيشل لمواجهة فريق كوت دي اور في ذهاب دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الافريقية.

وأضاف عضو المجلس أن جميع اللاعبين حصلوا علي مستحقاتهم السابقة في مواعيدها بما فيهم اللاعبين الأفارقة الذين يتقاضوا رواتبهم بالدولار، وسيتم خلال الـ 48 ساعة المقبلة صرف القسط الثاني من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالي، وذلك قبل السفر لسيشل والمقرر له 24 أكتوبر الجاري.

الجدير بالذكر ان المصري يواجه كوت دي أور في ذهاب دور الـ 32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية يوم 27 أكتوبر الجاري في سيشل، وتأهل الفريق البورسعيدي عقب تخطي عقبة ماليندي بطل زنجبار.