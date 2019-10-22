شكرا لقرائتكم جهاز المقاصة يجبر ميدو جابر علي التدريب مع لاعبين تحت الاختبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الغليان تسيطر علي ميدو جابر كابتن فريق مصر للمقاصة، بسبب تعنت الجهاز الفني ضده، وأخرهم قرار المدير الفني بخوض اللاعب للتدريبات مع مجموعة من اللاعبين الناشئين الذين يخضعون للاختبار في تدريبات الفريق الأول.

وطلب ميدو جابر من إدارة المقاصة التدخل في الأمر والتحدث مع المدير الفني حول أسباب الطريقة الغير لائقة التي يتعامل بها المدير الفني مع اللاعب، أو السماح له بالرحيل عن الفريق في يناير المقبل.

ودخل المدير الفني للمقاصة في صدام مؤخرا مع كل من احمد عادل عبد المنعم حارس مرمي الفريق وميدو جابر كابتن الفريق ، وقام بتجميدهم عن المشاركة في المباريات واستبعادهما من قائمة مباراة وادي دجلة المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدوري.

ويحتل المقاصة المركز الثامن في الدوري برصيد 6 نقاط.