شكرا لقرائتكم الاتحاد يصرف مكافأت اللاعبين تحفيزاً لديربي الإسكندرية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وبحسب اللائحة تحفيزية بالدرجة الأولى التى أكدت أنه من المركز الأول وحتى الرابع تكون المكافأة بشكل كامل ومختلف على وضع الفريق حتى المركز الثامن ولا تصرف مكافآت للاعبين إذا وضع فى منطقة الخطر ، كما لا تصرف مكافآت التعادل إلا بتقرير من المدير الفنى والذى اشترط الأداء الجيد فى حالة التعادل .
فيما تناولت اللائحة الحصول على مكافأة خاصة فى حالة تحقيق 9 نقاط متصلة وحقق الفريق 3 انتصارات متتالية.
وقرر طلعت يوسف وضع عدد من العقوبات على المقصرين لضمان أن لا يكون اللاعب موظف فى الفريق فى حال التقصير يتم خصم مبالغ مالية ضخمة.
ويواجه الاتحاد نظيره الحرس فى ديربي الاسكندرية والمقرر لها الخميس على ملعب المكس فى الخامسه والنصف فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى .
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