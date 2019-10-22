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مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون يزور معسكر بطل السنغال...

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جدة - عمرو شويل زار الغاني محمدوا نور الدين مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي معسكر الفريق السنغالي للمرة الثانية منذ وصولهم القاهرة، استعدادا للمباراة التي ستقام الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا.

 

وتقدمت بعثة الفريق السنغالي بشكوى للاتحاد الافريقي كاف بان مراقب المباراة لم يقم بزيارة البعثة منذ وصولها القاهرة، مما استدعي المراقب لزيارة البعثة مرتين امس واليوم.

 

ويؤدى جينيراسيون تدريباته علي ملعب فندق الإقامة، علي ان يخوض مرانه الرئيسي غدا علي ملعب السلام الذي يستضيف المباراة.

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وصل الفوج الأخير من بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى إياب دور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، حيث وصل فجر اليوم الـ 5 لاعبين الذين شاركوا مع منتخب السنغال للمحليين في مباراة غينيا والتي خسرها منتخب السنغال بركلات الترجيح 3/1 في تصفيات أمم افريقيا للمحليين.

 

 

 

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