شكرا لقرائتكم مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون يزور معسكر بطل السنغال... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل زار الغاني محمدوا نور الدين مراقب مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي معسكر الفريق السنغالي للمرة الثانية منذ وصولهم القاهرة، استعدادا للمباراة التي ستقام الخميس المقبل في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال افريقيا.

وتقدمت بعثة الفريق السنغالي بشكوى للاتحاد الافريقي كاف بان مراقب المباراة لم يقم بزيارة البعثة منذ وصولها القاهرة، مما استدعي المراقب لزيارة البعثة مرتين امس واليوم.

ويؤدى جينيراسيون تدريباته علي ملعب فندق الإقامة، علي ان يخوض مرانه الرئيسي غدا علي ملعب السلام الذي يستضيف المباراة.

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