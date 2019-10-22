شكرا لقرائتكم طاقم حكام مباراة الزمالك أمام جينيراسيون يصل فى هذا الموعد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وصل الفوج الأخير من بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، إلى القاهرة، صباح اليوم الثلاثاء، استعدادا لمواجهة الزمالك، فى إياب دور الـ 32 بدوري ابطال افريقيا، والمقرر لها يوم الخميس المقبل، حيث وصل فجر اليوم الـ 5 لاعبين الذين شاركوا مع منتخب السنغال للمحليين في مباراة غينيا والتي خسرها منتخب السنغال بركلات الترجيح 3/1 في تصفيات أمم افريقيا للمحليين.

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وكانت بعثة الفريق السنغالي قد وصلت القاهرة علي 3 أفواج استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الخميس، و من المنتظر ان يصل رئيس النادي للقاهرة خلال الساعات المقبلة لمؤازرة فريقه في المباراة الهامة.

ويخوض جينيراسيون تدريبه الأساسي الأربعاء المقبل على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء والذى يبحث فيه الزمالك عن تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.