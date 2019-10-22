شكرا لقرائتكم الزمالك يبدأ فى توزيع تذاكر مباراة بطل السنغال على أعضائه اليوم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوزع نادي الزمالك دعوات مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالي اليوم وغدًا على أعضاء الجمعية بحيث يحصل كل فرد يحصل على دعوة بكارنيه العضوية. Advertisements ويواجه الزمالك نظيره بطل السنغال مساء الخميس في إياب دور الـ 32 لدوري أبطال أفريقيا وتقرر حضور 5000 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية بالنادي لمساندة الفريق. وحرص مسئولو الزمالك، على تخصيص 100 أتوبيس لنقل الأعضاء من مقر النادي يوم الخميس المقبل إلي ستاد السلام لدعم الفريق الأبيض في مواجهة نظيره السنغالي بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.

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