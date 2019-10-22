شكرا لقرائتكم قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وأجرت لجنة المسابقات باتحاد كرة اليد، برئاسة سعيد عبد المنعم، قرعة كأس مصر للموسم المحلى 2029 / 2020 فى 19 أكتوبر الجارى، حيث تقام القرعة على صعيد الرجال و مواليد 2000 / 2002 ، كأس مصر 2002 / 2003 ، و مواليد 2004 / 2005 ، و كأس مصر مواليد 2006 . وجاءت قرعة الرجال على صعيد دور الـ 32 كالتالى :

ee61dc80-5864-4d95-8f24-0e16ba78e450 الأهلى مع الشمس أصحاب الجياد مع طنطا سبورتنج مع إتحاد الشرطة الجزيرة مع كفر الشيخ الطيران مع إستاد المنصورة الزهور مع القناة المعادى مع الترسانة الحوار .. يتأهل مباشرة هليوبوليس .. يتأهل مباشرة البنك الأهلى مع قنا الزمالك مع هليوليدو Advertisements الفيوم مع بنها حدائق الأهرام مع بترول أسيوط الأوليمبى مع الداخلية سموحة مع مركز شباب سيدى عبد الرحمن طلائع الجيش مع جزيرة الورد . قرعة كأس الرجال قرعة كأس الرجال

0a8e18a6-5995-4c59-90c4-94631ad3005c أما قرعة السيدات على دور الـ 16 فجاءت كالتالى : الأهلى .. يتأهل إلى دور الثمانية مباشرة أصحاب الجياد مع الشمس الزهور .. يتأهل مباشرة المعادى مع سبورتنج فائز وجه قبلى يتأهل مباشرة الجزيرة مع سموحة الزمالك يتأهل مباشرة الطيران يتأهل مباشرة .

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