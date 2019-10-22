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شكرا لقرائتكم قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وجاءت قرعة الرجال على صعيد دور الـ 32
كالتالى :
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الأهلى مع الشمس
أصحاب الجياد مع طنطا
سبورتنج مع إتحاد الشرطة
الجزيرة مع كفر الشيخ
الطيران مع إستاد المنصورة
الزهور مع القناة
المعادى مع الترسانة
الحوار .. يتأهل مباشرة
هليوبوليس .. يتأهل مباشرة
البنك الأهلى مع قنا
الزمالك مع هليوليدو
الفيوم مع بنها
حدائق الأهرام مع بترول أسيوط
الأوليمبى مع الداخلية
سموحة مع مركز شباب سيدى عبد الرحمن
طلائع الجيش مع جزيرة الورد .
قرعة كأس الرجال
قرعة كأس الرجال
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أما قرعة السيدات على دور الـ 16 فجاءت كالتالى :
الأهلى .. يتأهل إلى دور الثمانية مباشرة
أصحاب الجياد مع الشمس
الزهور .. يتأهل مباشرة
المعادى مع سبورتنج
فائز وجه قبلى يتأهل مباشرة
الجزيرة مع سموحة
الزمالك يتأهل مباشرة
الطيران يتأهل مباشرة .
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