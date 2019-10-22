شكرا لقرائتكم عمر صلاح يطلب من حسام حسن مشاركته أساسياً مع سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل لفت عمر صلاح حارس مرمى سموحه والمنتخب الأولمبى نظر جهازه الفنى بقيادة حسام حسن إلى ضرورة مشاركته بشكل أساسى فى لقاء الفريق المقبل أمام طنطا فى الجولة السادسة للدورى . ويواجه سموحة نظيره طنطا يوم الإثنين المقبل باستاد طنطا الرياضى فى الجولة السادسة للدورى فى لقاء يبحث فيه الفريق السكندرى عن الثلاث نقاط لإستكمال مشواره الناجح بالمسابقة . ويحاول عمر الدخول ضمن القائمة النهائية للمنتخب الأولمبى المشاركة فى بطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة والتى تحتضنها القاهرة الشهر المقبلة والمؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020 بالمشاركة فى لقاء طنطا والذى سيعلن بعدها مباشرة شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأولمبى القائمة النهائية التى ستمثل الفراعنة فى البطولة . Advertisements من جهته ينتظر شوقى غريب اختيار 3 من بين الرباعى عمر رضوان ومحمد صبحى وعمر صلاح ومصطفى شوبير لإختيار ثلاثة منهم فى القائمة النهائية التى ستمثل المنتخب فى كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة . ويعتمد حسام حسن بشكل أساسى منذ انطلاق مسابقة الدورى على الهانى سليمان القادم من الإتحاد السكندرى خلال فترة الإنتقالات الصيفية الماضية .

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