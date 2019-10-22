شكرا لقرائتكم المقاولون: تحديد القمة حل أمثل لأزمة الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عضو مجلس إدارة المقاولون العرب ، أن تحديد موعد مباراة القمة بشكل عاجل يرضي جميع الأطراف ويعجل بنهاية الأزمة التي نشبت بين الأهلي والجبلاية بعدما رفضت إدارة الأحمر خوض أي مباراة قبل مباراة الزمالك.
ويواجه المقاولون نظيره الجونة فى المباراة التي ستقام يوم 27 من الشهر الجاري في الجولة السادسة للدوري، والتي يستضيفها ملعب الجبل الأخضر، ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس في جدول مسابقة الدوري العام برصيد 7 نقاط.
بدوره اجتمع عماد النحاس المدير الفني مع اللاعبين طالبهم فيها بإغلاق ملف مباراة الزمالك بعد الخسارة بهدفين لهدف في الجولة الخامسة والتركيز في استعادة الانتصارات خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين.
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