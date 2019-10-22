شكرا لقرائتكم جمال عبد الحميد يقترح حلاً لأزمة مباراة الأهلى والجونة.. تعرف عليه... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وأكد نجم الأهلي والزمالك السابق أنه من المقترح أن يتخذ مجلس الإدارة قرارا بخوض مباراة الجونة دون تواجد الخطيب فى اجتماع اتخاذا لقرار بسبب مرضه ، لإعفاء الحرج عنه ، ويعلن المجلس أن قرار خوض المباراة تم اتخاذه فى غياب الخطيب ، فى ظل الحرص على مصلحة البلاد .
وشدد عبد الحميد فى تصريحات خاصة ، أن يقوم اتحاد الكرة بدراسة أى قرار قبل اتخاذه تجنبا لحدوث الازمات ، و التى بدأت مبكرا فى بطولة الدورى .
ويرفض الأهلي خوض مباراة الجونة ، أو أى مباراة اخرى قبل مواجهة الزمالك فى القمة و المؤجلة من الأسبوع الرابع من المسابقة المحلية .
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