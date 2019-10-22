شكرا لقرائتكم أيمن المزين يضم ماجد أونش لقائمة طنطا ضد سموحة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ووصلت البطاقة الدولية للاعب من فريق الفيصلى الأردنى واستخراج الكارنيه الخاص به من الاتحاد المصرى لكرة القدم .
ويحل سموحة السكندري ضيفا ثقيلا على فريق طنطا ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري والمقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجاري .
طنطا يحتل المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدوري المصري برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة والتعادل أمام حرس الحدود، والهزيمة من بيراميدز.
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