شكرا لقرائتكم بيراميدز : نتعرض لظلم واضح من اتحاد الكرة ولن نصمت مرة أخري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأكد عيد أن خلال فترة التوقف الأخيرة ورغم وجود ٨ لاعبين دوليين وعودتهم قبل ٢٤ ساعة فقط للتدريبات مع الفريق ومع ذلك واجهنا سموحة في الدوري، في حين أن المنافسين خاضوا مبارياتهم يوم السبت دون وجود عدالة وتكافؤ في الفرص وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، وإذا لم منبها إلى ضرورة مراعاة النادي مستقبلا في جميع القرارات وترتيب المباريات.
وقال المدير التنفيذي إن النادي إضافة للضغط والإجهاد تعرض لظلم واضح في بعض مبارياته، ولن يصمت على هذا الأمر مستقبلا ولن يقف مكتوف الأيدي أمام ما يمارس ضد النادي وفريق الكرة من ظلم واضح من الحكام، والبداية كانت أمام طنطا باحتساب ضربة جزاء وهمية احتسبها الحكم وضعت الفريق تحت ضغط، وفي مباراة طلائع الجيش خاض الفريق اللقاء بعشرة لاعبين منذ الدقيقة ٣٢ بعدما أشهر الحكم بطاقتين صفراوتين في ٣ دقائق فقط في لعبتين لا تستحقان الإنذار أثرت على الفريق وأفقدته نقطتين في صراع المنافسة على لقب الدوري.
وتابع قائلا :استمر الظلم ضد النادي في مباراة الإنتاج الحربي بعد احتساب ضربة جزاء وهمية ضد الفريق وضعت اللاعبين تحت ضغط الي نهايه المباراه مشددا على أنه إذا كان هناك أجندة وتوجه لمنع بيراميدز من الفوز فإن النادي سيقف ضد الجميع وسيحصل على حقوقه كاملة وسيعرف الجميع أن بيراميدز ليس ضعيفا ليحصل على حقوقه كاملة.
وانتقد المدير التنفيذي عدم المراعاة في وضع جدول ترتيب مباريات الفريق في الدوري وأنه لن يتم قبول ذلك ولابد من معاملة جميع الأندية بالمثل وبمبدأ التكافؤ في الفرص.
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