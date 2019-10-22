اخبار الرياضه

الأوغندي عبده لومالا يعتذر لجهاز ولاعبى بيراميدز عن تصرفاته...

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم الأوغندي عبده لومالا يعتذر لجهاز ولاعبى بيراميدز عن تصرفاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الأوغندي عبده لومالا لاعب فريق بيراميدز اعتذارا  للجهاز الفنى وزملائه على تصرفه الغريب وغضبه  إثر استبداله في مباراة الإنتاج الحربي .

 

وركل عبده لومالا زجاجة المياه فى وجه زملائه بدكة البدلاء ورفض مصافحة زميله البديل .

 

وحقق بيراميدز الفوز على الانتاج الحربى 2/3 فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الخامسة للدورى، ليحتل بيراميدز صدارة جدول المسابقة برصيد 11 نقطة بينما توقف الانتاج عند 6 نقاط فى المركز العاشر .

Advertisements

 

 ونشر لومالا  على صفحته الشخصية بتويتر  " أود أن أعتذر لزملائي في الفريق والجهاز الفنى والمشجعين ، إنه أمر غير مقبول.. أنا آسف للغاية".

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأوغندي عبده لومالا يعتذر لجهاز ولاعبى بيراميدز عن تصرفاته... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا