شكرا لقرائتكم الأوغندي عبده لومالا يعتذر لجهاز ولاعبى بيراميدز عن تصرفاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وحقق بيراميدز الفوز على الانتاج الحربى 2/3 فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الخامسة للدورى، ليحتل بيراميدز صدارة جدول المسابقة برصيد 11 نقطة بينما توقف الانتاج عند 6 نقاط فى المركز العاشر .
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