شكرا لقرائتكم الأوغندي عبده لومالا يعتذر لجهاز ولاعبى بيراميدز عن تصرفاته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قدم الأوغندي عبده لومالا لاعب فريق بيراميدز اعتذارا للجهاز الفنى وزملائه على تصرفه الغريب وغضبه إثر استبداله في مباراة الإنتاج الحربي .

وركل عبده لومالا زجاجة المياه فى وجه زملائه بدكة البدلاء ورفض مصافحة زميله البديل .

وحقق بيراميدز الفوز على الانتاج الحربى 2/3 فى المباراة التى جمعتهما ضمن الجولة الخامسة للدورى، ليحتل بيراميدز صدارة جدول المسابقة برصيد 11 نقطة بينما توقف الانتاج عند 6 نقاط فى المركز العاشر .

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ونشر لومالا على صفحته الشخصية بتويتر " أود أن أعتذر لزملائي في الفريق والجهاز الفنى والمشجعين ، إنه أمر غير مقبول.. أنا آسف للغاية".