شكرا لقرائتكم ميسي وصلاح ورونالدو يتنافسون على "الكرة الذهبية".. وغياب مودريتش ونيمار ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت مجلة "فرانس" فوتبول" الفرنسية يوم الاثنين عن القائمة الأولية لأسماء اللاعبين المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019، والتي شهدت استمرار المنافسة بين ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو ومحمد صلاح، بينما خرج من قائمة الثلاثين لاعباً الفائز السابق لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد والبرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي.

وجاء في القائمة كل من الكوري الجنوبي سون هيونغ مين (توتنهام الإنجليزي)، الهولندي فيرجيل فان دايك (ليفربول الإنجليزي)، البرتغالي برناردو سيلفا (مانشستر سيتي الإنجليزي)، البولندي روبرت ليفاندوفيسكي (بايرن ميونخ الألماني)، البرازيلي روبرتو فيرمينو (ليفربول الإنجليزي)، البرتغالي كريستيانو رونالدو (يوفنتوس الإيطالي)، الهولندي ماتياس دي ليخت (يوفنتوس الإيطالي)، الفرنسي كريم بنزيمة (ريال مدريد الإسباني)، الهولندي جيورجينهو فاينالدوم (ليفربول الإنجليزي)، الفرنسي كيليان مبابي (باريس سان جيرمان الفرنسي)، البرازيلي أليسون بيكر (ليفربول الإنجليزي)، الهولندي دوني فان دي بيك (أياكس أمستردام الهولندي)، الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (أرسنال الإنجليزي)، الألماني مارك أندري تيرشتيغن (برشلونة الإسباني)، السنغالي ساديو ماني (ليفربول الإنجليزي)، الأرجنتيني سيرخيو أغويرو (مانشستر سيتي الإنجليزي)، الهولندي فرينكي دي يونغ (برشلونة الإسباني).

وضمت القائمة كذلك الفرنسي هوغو لوريس (توتنهام الإنجليزي)، الصربي دوشان تاديتش (أياكس أمستردام الهولندي)، الأرجنتيني ليونيل ميسي (برشلونة الإسباني)، الجزائري رياض محرز (مانشستر سيتي الإنجليزي)، البلجيكي كيفين دي بروين (مانشستر سيتي الإنجليزي)، السنغالي كاليدو كوليبالي (نابولي الإيطالي)، الفرنسي أنطوان غريزمان (برشلونة الإسباني)، المصري محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي)، البلجيكي إيدن هازارد (ريال مدريد الإسباني)، البرازيلي ماركينيوس (باريس سان جيرمان الفرنسي)، الإنجليزي رحيم سترلينغ (مانشستر سيتي الإنجليزي)، البرتغالي جواو فليكس (أتلتيكو مدريد الإسباني)، والإنجليزي ترينت ألكسندر أرنولد (ليفربول الإنجليزي).

ومن المقرر أن يقام حفل تسليم الكرة الذهبية في الثاني من ديسمبر المقبل والإعلان عن اسم الفائز الذي سيخلف لوكا مودريتش قائد منتخب كرواتيا.