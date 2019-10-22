شكرا لقرائتكم شيفيلد يونايتد يقتنص فوزاً ثميناً من أرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص شيفيلد يونايتد فوزا غاليا من ضيفه أرسنال بهدف دون رد يوم الاثنين في المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ويدين شيفيلد يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليس موسيت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ورفع الفوز رصيد شيفيلد إلى 12 نقطة في المركز التاسع بعدما حقق انتصاره الثالث مقابل ذات العدد من التعادلات والخسائر، بينما توقف رصيد أرسنال عند 15 نقطة في المركز الخامس، عقب تلقيه الهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و4 انتصارات.