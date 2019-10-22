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شيفيلد يونايتد يقتنص فوزاً ثميناً من أرسنال

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جدة - بواسطة طلال الحمود - اقتنص شيفيلد يونايتد فوزا غاليا من ضيفه أرسنال بهدف دون رد يوم الاثنين في المرحلة التاسعة من الممتاز لكرة القدم.

ويدين شيفيلد يونايتد بالفضل في هذا الفوز للاعبه ليس موسيت الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 30 من عمر الشوط الأول.

ورفع الفوز رصيد شيفيلد إلى 12 نقطة في المركز التاسع بعدما حقق انتصاره الثالث مقابل ذات العدد من التعادلات والخسائر، بينما توقف رصيد أرسنال عند 15 نقطة في المركز الخامس، عقب تلقيه الهزيمة الثانية هذا الموسم مقابل 3 تعادلات و4 انتصارات.

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