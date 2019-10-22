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دعوات في كاتالونيا تطالب بتنصيب غوارديولا رئيساً للإقليم

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جدة - بواسطة طلال الحمود - كشفت وسائل الإعلام الإسبانية يوم الاثنين، أن بيري أراغونيس وزير الاقتصاد ونائب رئيس حكومة إقليم كتالونيا أعرب عن رغبته في دعم المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، لتولي منصب رئيس الحكومة الكتالونية.

وأوضحت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن بعضا من القيادات الكتالونية مثل أرثر ماس وكارليس بويجدمينت، بالإضافة إلى رجال أعمال مشهورين، هم أصحاب فكرة الزج بغوارديولا في أتون الانتخابات المقبلة، حيث يرون أنه أفضل قائد للحراك الانفصالي الذي تعج به أرجاء كتالونيا في الوقت الراهن.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن العائق الأبرز أمام هذا المشروع السياسي هو رغبة غوارديولا في الاستمرار مع مانشستر سيتي حتى نهاية الموسم الجاري، أي أنه لن يعود إلى إسبانيا قبل يونيو المقبل.

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