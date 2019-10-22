شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يعتمد لائحة طلعت يوسف ويصرف المكافآت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتمد محمد مصيلحى رئيس مجلس إدارة الاتحاد السكندرى اللائحة المقدمة من طلعت يوسف المدير الفنى للفريق الكروى الأول، وتم صرف مكافأة الفوز على دجله والجونة. جاءت اللائحة تحفيزية بالدرجة الأولى، حيث أكدت أنه من المركز الأول حتى الرابع تكون المكافأة بشكل كامل، ومختلف على وضع الفريق حتى المركز الثامن، ولا تصرف مكافآت للاعبين إذا وضع فى منطقة الخطر، كما لا تصرف مكافآت التعادل إلا بتقرير من المدير الفنى والذى اشترط الأداء الجيد حال التعادل. Advertisements كما تناولت اللائحة الحصول على مكافأة خاصة حال تحقيق 9 نقاط متصلة وحقق الفريق 3 انتصارات متتالية. ووضع طلعت يوسف عددا من العقوبات على المقصرين لضمان ألا يكون اللاعب موظفا فى الفريق حال التقصير يتم خصم مبالغ مالية ضخمة. ويستعد الاتحاد لمباراة الحرس، والمقرر لها الخميس على ملعب المكس فى الخامسة والنصف فى الجولة الخامسة من مسابقة الدورى.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الاتحاد السكندرى يعتمد لائحة طلعت يوسف ويصرف المكافآت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.