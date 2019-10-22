تعرف على قرعة كأس مصر لكرة اليد للرجال والسيدات موسم 2019 / 2020

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجريت ظهر اليوم الثلاثاء قرعة بطولة كأس مصر لكرة اليد للموسم المحلى 2019 / 2020 على صعيد الرجال والسيدات، حيث سيتم تحديد مواعيد المنافسات لاحقا. وجاءت قرعة الرجال على صعيد دور الـ32 كالتالى : الأهلى مع الشمس أصحاب الجياد مع طنطا سبورتنج مع اتحاد الشرطة الجزيرة مع كفر الشيخ الطيران مع استاد المنصورة الزهور مع القناة المعادى مع الترسانة الحوار .. يتأهل مباشرة هليوبوليس .. يتأهل مباشرة البنك الأهلى مع قنا الزمالك مع هليوليدو الفيوم مع بنها Advertisements حدائق الأهرام مع بترول أسيوط الأوليمبى مع الداخلية سموحة مع مركز شباب سيدى عبد الرحمن طلائع الجيش مع جزيرة الورد

قرعة كأس الرجال أما قرعة السيدات على دور الـ 16 فجاءت كالتالى: الأهلى .. يتأهل إلى دور الثمانية مباشرة أصحاب الجياد مع الشمس الزهور .. يتأهل مباشرة المعادى مع سبورتنج فائز وجه قبلى يتأهل مباشرة الجزيرة مع سموحة الزمالك يتأهل مباشرة الطيران يتأهل مباشرة .

قرعة كأس السيدات

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