شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يشارك فى التدريبات الجماعية للزمالك عقب مواجهة جينيراسيون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك محمود عبد الرازق شيكابالا كابتن نادى الزمالك فى التدريبات الجماعية لفريق عقب مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، المقرر لها الخميس المقبل، فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا.

ويعانى شيكابالا من إصابة فى العضلة الضامة، يخضع على إثرها للتأهيل، وغاب بسببها عن مباراة الزمالك الأخيرة امام المقاولون العرب، ومن المقرر غياب شيكابالا عن مباراة جينيراسيون الخميس، على أن يخضع لاختبار طبى عقب مباراة الفريق السنغالى قبل المشاركة فى التدريبات الجماعية للفريق.

ومن المنتظر مشاركة فرجانى ساسى لاعب وسط الفريق وأحمد سيد زيزو جناح الفريق الأبيض فى تدريبات الفريق اليوم، عقب خضوعهما لراحة من التدريبات الجماعية أمس، واكتفى ميتشو المدير الفنى للفريق بخضوعهما لتدريبات بدنية منعا لتعرضهما للإجهاد.