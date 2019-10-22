شكرا لقرائتكم خبر عن طاقم حكام الزمالك وجينيراسيون يصل القاهرة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من المقرر أن يصل غدًا الأربعاء طاقم الحكام الذى سيدير مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى، المقرر لها الخميس المقبل فى إياب دور الـ32 بدورى أبطال أفريقيا.

ويضم طاقم التحكيم كلا من : الكاميرونى أليوم نيانت حكم ساحة ويعاونه كل من ايفيس جاى نوبى مساعد أول وساندا أومارو مساعد ثانى وجيانوت فرانك بيتو حكم رابع ويراقب الحكام الغانى محمدوا نور الدين.

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كان الفوج الأخير من بعثة فريق جينيراسيون فوت السنغالى، قد وصل اليوم ويضم 5 لاعبين شاركوا مع منتخب السنغال للمحليين فى مباراة غينيا، والتى خسرها منتخب السنغال بركلات الترجيح 3 /1 فى تصفيات أمم أفريقيا للمحليين.

وكانت بعثة الفريق السنغالى قد وصلت القاهرة على 3 أفواج استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الخميس، ومن المنتظر أن يصل رئيس النادى للقاهرة خلال الساعات المقبلة لمؤازرة فريقه فى المباراة المهمة.

ويخوض جينيراسيون تدريبه الأساسى الأربعاء المقبل على ملعب السلام الذى يستضيف اللقاء، الذى يبحث فيه الزمالك عن تحقيق الانتصار وتعويض خسارة الذهاب بهدفين مقابل هدف.