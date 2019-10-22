شكرا لقرائتكم خبر عن المقاولون: تحديد موعد مباراة القمة الحل الوحيد لإنقاذ الدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس إدارة المقاولون العرب أن الحل الأمثل لحل الأزمة القائمة بين النادى الأهلى ومجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب تبديلات الدورى، هو تحديد موعد مباراة القمة.

وقال عادل، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، إن تحديد موعد مباراة القمة بشكل عاجل يرضى جميع الأطراف ويعجل بنهاية الأزمة التى نشبت بين الأهلى والجبلاية بعدما رفضت إدارة الأحمر خوض أى مباراة قبل مباراة الزمالك.

ويستعد المقاولون لمباراة الجونة التى ستقام يوم 27 من الشهر الجارى فى الجولة السادسة للدورى، والتى يستضيفها ملعب الجبل الأخضر، ويحتل ذئاب الجبل المركز الخامس فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 7 نقاط.

وعقد عماد النحاس المدير الفنى اجتماعا مع اللاعبين طالبهم فيها بإغلاق ملف مباراة الزمالك بعد الخسارة بهدفين لهدف، فى الجولة الخامسة والتركيز على استعادة الانتصارات خاصة أن الفريق يمتلك لاعبين مميزين.