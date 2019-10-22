شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يصرف القسط الثانى من مستحقات لاعبيه قبل السفر لسيشل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد طارق هاشم عضو مجلس إدارة النادى المصرى البورسعيدى أن المجلس سيقوم بصرف القسط الثانى من مستحقات اللاعبين، قبل السفر إلى سيشل لمواجهة فريق كوت دى أور فى ذهاب دور الـ 32 مكرر ببطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وقال عضو المجلس إن جميع اللاعبين حصلوا على مستحقاتهم السابقة فى مواعيدها بما فيهم اللاعبين الأفارقة الذين يتقاضوا رواتبهم بالدولار، وسيتم خلال الـ 48 ساعة المقبلة صرف القسط الثانى من مستحقات اللاعبين عن الموسم الحالى، وذلك قبل السفر لسيشل والمقرر له 24 أكتوبر الجارى.

يذكر أن المصرى يواجه كوت دى أور فى ذهاب دور الـ32 مكرر بالكونفيدرالية الأفريقية يوم 27 أكتوبر الجارى فى سيشل، وتأهل الفريق البورسعيدى عقب تخطى عقبة ماليندى بطل زنجبار.