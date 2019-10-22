شكرا لقرائتكم خبر عن متورطو الأثقال ينتظرون اجتماع لجنة الاستماع والعقوبات بالاتحاد الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر اللاعبون المتورطون فى أزمة المنشطات بثبوت عينات إيجابية فى رفع الأثقال اجتماع لجنة الاستماع والعقوبات بالاتحاد الدولى بشأن إصدار قرار فيما يخص الأزمة.

وحال إصدار قرار بشأن إيقاف دولى جديد للعبة سيتم اللجوء إلى المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، نظرا لعدم وجود استئناف فى لجنة الاستماع والعقوبات بالاتحاد الدولى.

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جدير بالذكر أنه من حق اللاعبين فى طلب تحليل العينة "ب" لعدم التعرض إلى سحب الميداليات حال عدم ثبوت إيجابية العينات.

كانت اللجنة الأولمبية قد أصدرت قرارا بتجميد اتحاد رفع الأثقال الحالى برئاسة محمود محجوب بناء على رغبة رئيس الاتحاد من أجل فتح تحقيقات للبحث عن المخطئ وتكليف لجنة تدير شئون الاتحاد .