سوبر كورة.. المقاصة يجبر ميدو جابر على التدريب مع لاعبين تحت الاختبار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودخل المدير الفنى للمقاصة فى صدام مؤخرا مع كل من أحمد عادل عبد المنعم حارس مرمى الفريق وميدو جابر كابتن الفريق، وقام بتجميدهما عن المشاركة فى المباريات واستبعادهما من قائمة مباراة وادى دجلة المقرر لها اليوم ضمن مباريات الجولة الـ 5 للدورى.

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