شكرا لقرائتكم خبر عن "أونش" يظهر لأول مرة بقائمة طنطا عقب وصول البطاقة الدولية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفنى لفريق طنطا بقيادى أيمن المزين ضم اللاعب محمد ماجد "أونش" لقائمة الفريق الذى سوف تخوض مباراة سموحة المقبلة، فى بطولة الدورى الممتاز.

ويأتى هذا عقب وصول البطاقة الدولية للاعب من فريق الفيصلى الأردنى، واستخراج الكارنيه الخاص به من الاتحاد المصرى لكرة القدم.

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ويستضيف فريق طنطا نظيره سموحة السكندرى ضمن مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى المصرى، المقرر إقامتها على ملعب طنطا يوم 28 من الشهر الجارى.

ويحتل فريق طنطا المركز التاسع بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى برصيد 4 نقاط عقب الفوز على وادى دجلة، والتعادل أمام حرس الحدود، والهزيمة من بيراميدز.