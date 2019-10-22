شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يوزع دعوات مواجهة جينيراسيون على أعضاء الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يوزع نادى الزمالك دعوات مباراة الفريق الأبيض أمام جينيراسيون فوت السنغالى، اليوم وغدًا، على أعضاء الجمعية، بحيث يحصل كل فرد على دعوة بكارنيه العضوية.

ويلتقى الزمالك مع بطل السنغال مساء الخميس فى إياب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا، وتقرر حضور 5000 مشجع من أعضاء الجمعية العمومية والفرق الرياضية بالنادى لمساندة الفريق.

وخصص مسئولو الزمالك 100 أتوبيس لنقل الأعضاء من مقر النادى يوم الخميس المقبل إلى استاد السلام لدعم الفريق الأبيض فى مواجهة نظيره السنغالى بعدما انتهت مباراة الذهاب بخسارة الأبيض بهدفين مقابل هدف.