سوبر كورة.. اتحاد الكرة يستقر على تأجيل الدورى بعد أمم أفريقيا والقمة 3 ديسمبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - علم "سوبر كورة" أن اللجنة الخماسية التى تدير اتحاد الكرة سوف تصدر قراراً خلال الساعات القليلة المقبلة بتأجيل بطولة الدورى لما بعد بطولة أمم أفريقيا، تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل. Advertisements وقال مصدر إن المشاورات والمباحثات التى جرت فى الساعات الماضية خلال وبعد جلسة وزير الرياضة مع مجلس إدارة النادى الأهلى بمنزل رئيس القلعة الحمراء محمود الخطيب والتى استمرت 8 ساعات، أمس الاثنين، أسفرت عن اتخاذ قراراً سيتم إعلانه بعد ساعات بتأجيل جميع مباريات الدورى على أن يتم استئناف المسابقة يوم 25 نوفمبر المقبل. لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة.. اضغط هنا

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