فيديو.. آخر ظهور لحلمى طولان فى الدورى المصرى قبل قيادة إنبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فى الثالثة عصرا فريق أسوان مع نظيره إنبى فى إطار مباريات الجولة الخامسة من بطولة الدورى.
ويقود إنبى فى لقاء اليوم حلمى طولان، بعد استقالة على ماهر من منصبه كمديرا فنيا لسوء النتائج خلال الفترة الماضية.
وكان آخر ظهور لحلمى طولان فى بطولة الدورى الممتاز، فى اللقاء الذى جمع الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش والذى شهد هزيمة ثقيلة لزعيم الثغر، ترك الفريق على إثرها.
والتقى الاتحاد السكندرى بقيادة حلمى طولان المدير الفنى، مع نظيره طلائع الجيش يوم 21 مايو الماضى، فى إطار الجولة الـ 33 من بطولة الدورى، وانتهى اللقاء بفوز الفريق العسكرى برباعية نظيفة دون رد.
أحرز الأهداف كريم طارق هدفين، ومحمد أبو المجد، ومصطفى محمد.
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