شكرا لقرائتكم خبر عن زى النهاردة.. الأهلى يسحق النجم الساحلى بسداسية فى دورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فى مثل هذا اليوم 22 أكتوبر 2017 حقق النادى الأهلى فوزا كبيرا على النجم الساحلى التونسى بنتيجة 6-2، فى المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات إياب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، ليتأهل الأحمر لنهائى البطولة عن جدارة والتى خسر لقبها لصالح الوداد المغربى.

وتقدم التونسى على معلول للأهلى فى الدقيقة الثانية من المباراة، قبل أن يسجل المغربى وليد أزارو ثلاثة أهداف هاتريك فى الدقائق 23 و39 و48 على الترتيب.

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وسجل هدف تقليل الفارق للنجم التونسى رامى البدوى فى الدقيقة 51 من المباراة، قبل أن يسجل الأهلى هدفين آخرين عن طريق حمدى النقاز، بالخطأ فى مرماه فى الدقيقة 58، ورامى ربيعة فى الدقيقة 63، فيما سجل إيهاب المساكنى الهدف الثانى للنجم الساحلى، فى الدقيقة الأخيرة من الشوط الثانى للمباراة.